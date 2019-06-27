Четыре человека в федеральном розыске задержаны в Саратове

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-27T14:50:06+03:00

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Вчера, 26 июня, сотрудники Росгвардии в Саратове задержали четырех человек, которые находились в федеральном розыске.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии области, во Фрунзенском районе поймали 39-летнюю жительницу Тульской области, которая уклонялась от обязательных работ. Она три месяца скрывалась в других регионах и планировала вместе с другом отправиться в Воронеж.

Позже на Песочной улице задержали 32-летнего жителя села Бессоновка, который не хотел соблюдать ограничение свободы, назначенное из-за совершения кражи.

Кроме того, стражи порядка нашли 28-летнего не раз судимого гражданина из Ленинского района. Он назвал явно неправильную дату своего рождения, чем и вызвал подозрения.

Подозреваемый в убийстве 46-летний балашовец тоже попал к сотрудникам Росгвардии. Он постоянно менял место своего проживания, однако этому пришел конец.

Всех людей передали инициаторам розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU