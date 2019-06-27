Четыре человека в федеральном розыске задержаны в Саратове
Вчера, 26 июня, сотрудники Росгвардии в Саратове задержали четырех человек, которые находились в федеральном розыске.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии области, во Фрунзенском районе поймали 39-летнюю жительницу Тульской области, которая уклонялась от обязательных работ. Она три месяца скрывалась в других регионах и планировала вместе с другом отправиться в Воронеж.
Позже на Песочной улице задержали 32-летнего жителя села Бессоновка, который не хотел соблюдать ограничение свободы, назначенное из-за совершения кражи.
Кроме того, стражи порядка нашли 28-летнего не раз судимого гражданина из Ленинского района. Он назвал явно неправильную дату своего рождения, чем и вызвал подозрения.
Подозреваемый в убийстве 46-летний балашовец тоже попал к сотрудникам Росгвардии. Он постоянно менял место своего проживания, однако этому пришел конец.
Всех людей передали инициаторам розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU