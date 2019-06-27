Средняя зарплата в Саратовской области равна почти 28,5 тыс. рублей
Она увеличилась на 7,4%, по сравнению с апрелем 2018 года
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Среднемесячная номинальная зарплата в Саратовской области за апрель 2019 года составила 28 427,7 рубля.
- По сравнению с апрелем прошлого года, она увеличилась на 7,4%, — выяснила «КП-Саратов» в Саратовстате.
Отмечается, что самую большую среднемесячную зарплату за четвертый месяц года получили работники организаций по обеспечению электроэнергией, газом, паром и кондиционированию воздуха, а именно — 48 325,1 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU