Средняя зарплата в Саратовской области равна почти 28,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-27T14:00:55+03:00

Она увеличилась на 7,4%, по сравнению с апрелем 2018 года

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Среднемесячная номинальная зарплата в Саратовской области за апрель 2019 года составила 28 427,7 рубля.

- По сравнению с апрелем прошлого года, она увеличилась на 7,4%, — выяснила «КП-Саратов» в Саратовстате.

Отмечается, что самую большую среднемесячную зарплату за четвертый месяц года получили работники организаций по обеспечению электроэнергией, газом, паром и кондиционированию воздуха, а именно — 48 325,1 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU