2019-06-27T09:27:35+03:00
Происшествия

В Энгельсе убийца продлил себе срок, оболгав работника колонии

Злоумышленник штукатуркой и фольгой нанес себе раны
Ольга Симонова
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В Энгельсе осудили уже сидящего в колонии за убийство и еще ряда преступлений 28-летнего парня. Его признали виновным в ложном доносе, соединенном с искусственным созданием доказательств.

- Когда мужчину заводили в камеру 24 октября, он поругался с инспектором. Уже внутри злоумышленник с помощью штукатурки и фольгированной бумаги нанес себе повреждения в области груди и предплечья, а на следующий день заявил, что с ним так поступил сотрудник колонии, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Однако гражданин не знал, что видеонаблюдение у двери камеры зафиксировало, что инспектор никаких травм ему не нанес.

После этого мужчина признался во лжи.

По совокупности преступлений ему назначили девять лет лишения свободы в колонии особого режима, из которых пять месяцев — в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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