В Саратове два месяца ищут пропавшего мужчину с рыжей бородой

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-27T08:48:44+03:00

У него есть шрам на шее

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Полиция Саратова разыскивает 46-летнего Андрея Барышева.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина 20 апреля 2019 года ушел из дома и до сих пор не вернулся.

На вид гражданину 45 лет, рост 180-185 см, худощавое телосложение, рыжая борода и волосы средней длины, голубые глаза.

Он был одет в кофту и штаны черного цвета.

Из особых примет — шрам от операции с правой стороны шеи, от уха до середины нижней челюсти.

Всем, кому что-либо известно о настоящем местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам 8 (8452) 92-88-38, 92-87-06 (круглосуточно) или в ближайший отдел полиции, а также по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU