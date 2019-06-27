2019-06-27T08:38:20+03:00
Происшествия

Покровчанин избил пенсионерку из Саратова и забрал золотые серьги

Похищенное он подарил сестре
Ольга Симонова
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В Саратове полиция вчера, 26 июня, нашла подозреваемого в ограблении пенсионерки.

- 72-летняя женщина позвонила правоохранителям 1 мая и рассказала, что с 11:05 до 11:10 кто-то залез в ее квартиру на улице 5-я Линия, избил ее и забрал золотые серьги за 9,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж» и задержала 35-летнего безработного рецидивиста из Энгельса.

Серьги у него не смогли забрать, он их отдал сестре. Где она находится, сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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