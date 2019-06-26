В Красноармейске мужчина с внуком погибли при прочистке канализации
Предполагается, что они надышались метаном
Изменить размер текста:
В Красноармейске два человека погибли во время прочистки канализационного люка.
Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, 53-летний мужчина залез в конструкцию, но не вернулся, внутри он потерял сознание. Ему на помощь подоспел 26-летний внук, а после, чтобы вызволить обоих, 40-летний сосед. Однако и он сам не смог выбраться
Двое родственников погибли на месте, а третий — спасся благодаря очевидцам. Его госпитализировали без сознания.
Предполагается, что все трое отравились метаном из канализации.
На месте работали сотрудники областной службы спасения, «скорой», следственного комитета и полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU