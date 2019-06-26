На День молодежи в Энгельсе пройдет массовый спортивный забег

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-26T16:18:22+03:00

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В рамках проведения фестиваля «Молодежь без границ», посвященного Дню молодежи, в Энгельсском муниципальном районе 28 июня будет организован массовый спортивный забег «Вперед!».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, участники в возрасте от 18 до 35 лет побегут 1 км от малой ротонды

Кроме того, в 19:00 будет открытая тренировка со спортсменом Ильей Кузнецовым.

ИСТОЧНИК KP.RU