На День молодежи в Энгельсе пройдет массовый спортивный забег
Принимают участие совершеннолетние
Изменить размер текста:
В рамках проведения фестиваля «Молодежь без границ», посвященного Дню молодежи, в Энгельсском муниципальном районе 28 июня будет организован массовый спортивный забег «Вперед!».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, участники в возрасте от 18 до 35 лет побегут 1 км от малой ротонды
Кроме того, в 19:00 будет открытая тренировка со спортсменом Ильей Кузнецовым.
ИСТОЧНИК KP.RU