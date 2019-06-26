В Саратовской области нашли 150 тонн зараженного овса

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-26T13:44:19+03:00

Теперь его нельзя вывозить из региона

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В июне 2019 года в Саратовской области инспектор Россельхознадзора выявил 150 тонн зараженного овса из Новобурасского района.

- В партии был сорняк повилика, что также подтвердила экспертиза, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.

Отметим, что повилика обвивается вокруг растения-хозяина и питается его соками. Ее семена могут всходить в течение 8-10 лет и даже переживают прохождение через пищеварение животных.

Опасен этот сорняк тем, что он снижает урожай и качество продукции. Сено из зараженных растений быстро плесневеет, а у животных образуются заболевания.

Теперь овес нельзя вывезти из Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU