Под Саратовом должник не хотел отдавать деньги станции ветеринаров
У него их списали со счетов
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В Лысогорском районе Саратовской области приставы списали с должника деньги, которые он не отдавал ветеринарному учреждению.
- Мужчина заключил договор с районной станцией по борьбе с болезнями животных на 68 тыс. рублей, однако оплачивать эти услуги не захотел, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Приставы возбудили производство и установили, что у неплательщика есть деньги на счетах, которых хватило, чтобы полностью погасить долг.
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ИСТОЧНИК KP.RU