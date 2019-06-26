Под Саратовом должник не хотел отдавать деньги станции ветеринаров

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-26T13:18:24+03:00

У него их списали со счетов

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В Лысогорском районе Саратовской области приставы списали с должника деньги, которые он не отдавал ветеринарному учреждению.

- Мужчина заключил договор с районной станцией по борьбе с болезнями животных на 68 тыс. рублей, однако оплачивать эти услуги не захотел, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Приставы возбудили производство и установили, что у неплательщика есть деньги на счетах, которых хватило, чтобы полностью погасить долг.

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ИСТОЧНИК KP.RU