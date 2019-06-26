Изменения в оплате за вывоз мусора вступят в силу 1 июля

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-26T13:10:52+03:00

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Сегодня, 26 июня, на 29-м заседании Саратовской областной думы министр социального развития Саратовской области Ирина Бузилова рассказала об изменении платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО).

Две категории граждан получат поддержку из бюджета области — ветераны труда и многодетные семьи. До перевода услуги обращения ТКО из оплаты жилого помещения в коммунальную услугу, ветераны из многоквартирных домов получали 50% компенсации оплаты.

По коммунальным услугам социальная поддержка предоставляется независимо от того, какое здание, частный дом или многоэтажка.

Перевод ТКО в коммунальную услугу предполагает увеличение числа получателей внутри категории ветеранов на 23 012 человек при сохранении общего числа получателей почти 85 тыс. человек.

Общая численность граждан льготных категорий по проекту закона составила около 110 тыс. человек.

Закон об изменениях платы за мусор планируется к вступлению в силу с 1 июля 2019 года.

Для сборов сведений об оплаченных суммах требуется время: платежные документы за июль выставляются в августе, оплачиваются гражданами, а потом банки и почта доводят информацию до ресурсоснабжающей организации.

Последние обрабатывают информацию и направляют в сентябре органам соцзащиты населения. После этого рассчитывается компенсация, на октябрь заявляются в бюджет расходы и деньги выплачиваются льготникам.

ИСТОЧНИК KP.RU