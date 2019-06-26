Перед Саратовской облдумой проходит пикет о запрете «пивнушек»

СЕГОДНЯ 08:56 2019-06-26T09:06:56+03:00

Молодой человек протестует против торговли разливным алкоголем в жилых домах

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В центре Саратова проходит одиночный пикет активиста, который ратует за запрет торговли разливным алкоголем в жилых домах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», гражданская акция проходит перед зданием областной думы, где сегодня пройдет очередное заседание.

Молодой человек, который не пожелал представиться, считает, что алкогольные магазины, так называемые пивнушки, в жилых домах не имеют права на существование. Он объяснил свою позицию тем, что во дворах расположены детские площадки, а контингент питейных заведений не всегда ведет себя подобающим образом.

- Это нездоровая ситуация, — уверен пикетчик.

ИСТОЧНИК KP.RU