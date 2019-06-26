2019-06-26T08:14:59+03:00
Происшествия

В Балашовском районе мужчина убил гостя за отказ купить сигареты

Он ударил его ногой в грудь и в голову
Екатерина Семенова
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В Балашове задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержанному 38 лет, он приехал в гости к своему отцу в поселок Первомайский.

12 мая злоумышленник с папой распивали спиртное, и к ним присоединился 46-летний местный житель. Вскоре он вместе с приехавшим сыном остались одни, так как хозяин дома ушел.

38-летний мужчина в ходе застолья отправил гостя за сигаретами. Он заявил, что тот должен сходить за ними, так как он сам угощает алкоголем. Когда гость отказался, приехавший сын ударил его ногой в грудь, а потом по лицу. После этого он выгнал потерпевшего из дома.

На следующий день избитого мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице. Причиной смерти стала тупая травма головы с ушибом мозга.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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