Злостный нарушитель ПДД из Аткарского района выплатил 280 тыс. рублей, чтобы уехать за границу
У него арестовали две машины
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Житель Аткарского района задолжал по штрафам 280 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении него возбуждено 215 исполнительных производств.
На его автомобили Ford и Honda вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Сам должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Узнав о последствиях, мужчина явился к приставу и отдал деньги, чтобы уехать из страны.
ИСТОЧНИК KP.RU