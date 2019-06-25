Злостный нарушитель ПДД из Аткарского района выплатил 280 тыс. рублей, чтобы уехать за границу

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-25T15:22:01+03:00

У него арестовали две машины

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Житель Аткарского района задолжал по штрафам 280 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в отношении него возбуждено 215 исполнительных производств.

На его автомобили Ford и Honda вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Сам должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Узнав о последствиях, мужчина явился к приставу и отдал деньги, чтобы уехать из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU