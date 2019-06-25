2019-06-25T14:46:04+03:00
Происшествия

В Саратовской области осудили ОПГ наркоторговцев

Они выручили с продажи запрещенных веществ 9,5 млн рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал виновными четырех женщин и пятерых мужчин в возрасте от 19 до 34 лет за продажу наркотиков и легализацию доходов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2016 году граждане во главе с 28-летним саратовцем создали преступное сообщество, которое работало в субъектах РФ.

Злоумышленник устроил продажу наркотиков в Саратовской и Кировских областях. Между членами банды были распределены обязанности: доставка крупных партий, доставка мелких заказов, контроль финансовых операций, операторы, «служба поддержки клиентов», граффитчики и другие.

При обысках в их квартирах полиция изъяла более 4,5 кг синтетики.

Руководитель ОПГ легализовал 9,5 млн нелегального дохода.

За свою работу он получил 16 лет с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на два года.

Остальные участники осуждены на различные сроки лишения свободы от семи лет и шести месяцев до 11 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, а также отдельные лица приговорены к дополнительному наказанию в виде ограничения свободы сроком на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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