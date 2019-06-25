Саратовец ответит за разврат с 12-летней девочкой
Перед судом предстанет 38-летний саратовец за развратные действия в отношении 12-летней девочки.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 11 апреля около 11:00 мужчина стоял в машине у дома №4 на улице Лисина. Он подозвал к себе ребенка чтобы якобы уточнить адрес.
Девочка шла в музыкальную школу, а в отношении нее совершили развратные действия.
После этого пострадавшая пришла в школу и тут же сообщила обо всем учителям, которые вызвали полицию.
Еще до окончания следствия злоумышленник признал свою вину.
Уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU