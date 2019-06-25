2019-06-25T13:33:09+03:00
Происшествия

Саратовец ответит за разврат с 12-летней девочкой

Ребенок шел в музыкальную школу
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Перед судом предстанет 38-летний саратовец за развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 11 апреля около 11:00 мужчина стоял в машине у дома №4 на улице Лисина. Он подозвал к себе ребенка чтобы якобы уточнить адрес.

Девочка шла в музыкальную школу, а в отношении нее совершили развратные действия.

После этого пострадавшая пришла в школу и тут же сообщила обо всем учителям, которые вызвали полицию.

Еще до окончания следствия злоумышленник признал свою вину.

Уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области осудили ОПГ наркоторговцев
Перевозчиков Саратова не будут штрафовать за отсутствие безналичного расчета в автобусе
В Ленинском районе Саратова 55-летний дом признан аварийным
Лоукостер «Победа» предварительно согласился базироваться в Саратове
Саратов ожидает порывистый ветер
Кира Степанова взяла бронзу II Европейских игр
Саратовец задолжал своей дочери 18 тыс. рублей
Женщины в колонии под Саратовом научились готовить
На фестиваль клубники в Балакове приедут виноделы из Италии, Испании и Уругвая
Под Саратовом сельскую администрацию обязали сделать дороги
Жертвы мышиной лихорадки познали ужас саратовской больницы
На работу в администрацию Энгельса перешел очередной работник Минстроя
ГИБДД Саратова за неделю оштрафовало на переходах 200 водителей и 100 пешеходов
Саратовец избил директора магазина за отказ продать выпивку в долг
Полиция задержала саратовца с запалом от ручной гранаты
Скоростной трамвай в Саратове запустят по маршруту №3