Саратовец ответит за разврат с 12-летней девочкой

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-25T13:33:09+03:00

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Перед судом предстанет 38-летний саратовец за развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 11 апреля около 11:00 мужчина стоял в машине у дома №4 на улице Лисина. Он подозвал к себе ребенка чтобы якобы уточнить адрес.

Девочка шла в музыкальную школу, а в отношении нее совершили развратные действия.

После этого пострадавшая пришла в школу и тут же сообщила обо всем учителям, которые вызвали полицию.

Еще до окончания следствия злоумышленник признал свою вину.

Уголовное дело в отношении него направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU