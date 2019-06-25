Под Саратовом лже-ремонтник телевизора обманул женщину на 4,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-25T11:57:07+03:00

Он внушил женщине, что купить новую технику дешевле, и забрал деньги

Изменить размер текста: A A

В Аркадакском районе Саратовской области осудили 34-летнего местного жителя. Его признали виновным в мошенничестве.

- 9 апреля 2019 года 69-летняя женщина попросила мужчину починить ей сломавшийся телевизор. Ничего не понимающий в ремонте злоумышленник пошел к ней домой на улицу Юбилейная, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Там гражданин осмотрел технику и посоветовал купить новый телевизор и приставку, так как это якобы дешевле, чем починка. Он также убедил хозяйку жилища, что знает, где цены ниже рыночных.

Доверчивая женщина согласилась с мужчиной и отдала ему 4,5 тыс. рублей, которые он просто потратил.

Суд приговорил мошенника к сроку полгода в колонии строгого режима.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU