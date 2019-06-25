Пьяная женщина угодила под колеса иномарки на Чернышевского
Гражданка находилась на дороге, но не собиралась переходить
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Ночью 25 июня в Саратове была сбита женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около часа ночи напротив дома №63 по улице Чернышевского.
55-летняя женщина находилась на проезжей части, не собираясь ее переходить. При этом на одежде гражданки не было светоотражающих элементов. Она попала под колеса автомобиля Daewoo Nexia и была госпитализирована.
По предварительным данным, пострадавшая была сильно пьяна.
ИСТОЧНИК KP.RU