Пьяная женщина угодила под колеса иномарки на Чернышевского

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-25T12:00:23+03:00

Гражданка находилась на дороге, но не собиралась переходить

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Ночью 25 июня в Саратове была сбита женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около часа ночи напротив дома №63 по улице Чернышевского.

55-летняя женщина находилась на проезжей части, не собираясь ее переходить. При этом на одежде гражданки не было светоотражающих элементов. Она попала под колеса автомобиля Daewoo Nexia и была госпитализирована.

По предварительным данным, пострадавшая была сильно пьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU