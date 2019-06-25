Главу Калининского района подозревают в крупном взяточничестве
Возбуждено уголовное дело
Олег Мортов. Фото сайта Калининского района
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В Калининском районе Саратовской области завели уголовное дело против главы района Олега Мортова.
По предварительной информации, ему инкриминируют получение взятки в крупном размере группой лиц в сговоре.
Источник «КП-Саратов» в правоохранительных органах подтвердил, что расследование ведется около месяца. Якобы уже тогда его заподозрили в получении крупной взятки.
Следствие проводит СУ СКР по материалам УФСБ.
Сейчас Олег Мортов еще продолжает исполнять свои обязанности. При этом он находится в своей должности менее года.
ИСТОЧНИК KP.RU