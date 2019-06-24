Валерий Радаев провел в Москве переговоры по оздоровлению завода «Тролза»

СЕГОДНЯ 20:16 2019-06-24T20:16:33+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 24 июня, провел в Москве переговоры по оздоровлению завода «Тролза».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он встретился с руководством компании «Трансмашхолдинг».

Представители компании приедут в Саратовскую область. Запланировано совместное совещание в правительстве с министрами профильного направления. Запланировано выработать практические шаги по оздоровлению завода и вывода «Тролзы» из кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU