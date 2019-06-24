2019-06-24T17:19:18+03:00
Происшествия

В Аткарск горел маслозавод

Пламя охватило 20 кв. м [фото]
Екатерина Семенова
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В Аткарске Саратовской области днем 24 июня полыхал крупный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, огонь вспыхнул на территории местного маслоэкстракционного завода.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

По сообщениям свидетелей, пламя охватило производственный мусор на территории склада готовой продукции и цеха фасовки. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

В группе «Аткарск Online» горожане засвидетельствовали, что пожар был весьма крупный, пламя поднялось на несколько метров.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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