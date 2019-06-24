Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с мини-грузовиком Suzuki под Марксом
Второй водитель госпитализирован
Фото Саратовской областной служба спасения
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В Саратовской области в 16 часов произошло смертельное ДТП на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, на 314-м километре, в Марксовском районе, столкнулись Mitsubishi Outlander и мини-грузовик Suzuki.
Водитель Mitsubishi, 62-летний мужчина, скончался на месте. Второй водитель был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU