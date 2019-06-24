В Ртищево гость украл у друга золотую цепочку

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-24T15:29:03+03:00

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Суд признал виновным 35-летнего ртищевца в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 30 марта 2019 года утром он был в гостях у своего знакомого в общежитии на Балашовской улице.

Только тот заснул, пьяный гражданин снял с шеи хозяина квартиры цепочку из золота 585 пробы массой 3,78 грамма стоимостью более 5 тыс. рублей.

Рецидивисту назначили 8 месяцев и 10 дней исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU