В Ртищево гость украл у друга золотую цепочку
Украшение стоило более 5 тыс. рублей
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Суд признал виновным 35-летнего ртищевца в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 30 марта 2019 года утром он был в гостях у своего знакомого в общежитии на Балашовской улице.
Только тот заснул, пьяный гражданин снял с шеи хозяина квартиры цепочку из золота 585 пробы массой 3,78 грамма стоимостью более 5 тыс. рублей.
Рецидивисту назначили 8 месяцев и 10 дней исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU