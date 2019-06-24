2019-06-24T14:44:45+03:00
Общество

В Саратове мужчина разобрал остановочный павильон

Остановку сломали за три дня
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Саратовцы заметили в Заводском районе города мужчину, который разбирает остановочный павильон автобуса №226.

Как считают очевидцы, некий мужчина снял с павильона у поворота на Комсомольский поселок крышу и грузит на свой автомобиль.

- Одни ломают, другие разворовывают. Сломали за три дня, — сообщила автор поста Анастасия Саратовская.

Она уточнила, что остановка была сделана из металла и на первый же день после установки ее успели покорежить, «как будто машина въехала». На следующий день исчезли боковые листы. А потом настала очередь крыши.

Ряд комментаторов считает, что мужчина мог забрать ее на ремонт

- На спине у него логотип организации, ну никак не имеющей отношение к обслуживанию остановок, — рассказала автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роспотребнадзор одобрил купание на восьми пляжах саратова
Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы
В Саратове трамвай №3 сошел с рельсов
Клещи покусали 483 жителя Саратовской области
Саратовский «Стройинтерсервис» задолжал работникам 651 тыс. рублей зарплаты
У рецидивиста из Ртищево отобрали сына
В мэрии подтвердили введение безналичного расчета в автобусах Саратова
Начальник антинаркотического отдела полиции Энгельса попался на подкидывании наркотиков
В Саратовской области мужчину посадили на год за кастет
В Ершове мужчина не смог найти свои деньги и убил сожительницу
Панков: Володин корректно защитил учителя из Самары
Ветеринары не зафиксировали массовой гибели ежей на Кумысной поляне
В субботу и воскресенье центр Саратова перекроют из-за «Розы ветров»
Авторы лучших проектов по благоустройству Саратова получит 100 тыс. рублей
Саратовская спортсменка стала чемпионкой России по триатлону
В Саратове обнаружен новый способ мошенничества с банкоматом
Для нового онкоцентра спроектируют развязку на улице Шехурдина
Панков: В Госдуме проходят большие парламентские слушания по образованию
Саратовскому пожарному объявлена благодарность за ликвидацию возгорания на Чапаева
В Саратове готовятся к отмене пластиковых проездных билетов
Саратовские гребцы завоевали девять медалей Всероссийских соревнований
В Саратове рецидивист украл у женщины электроприборы