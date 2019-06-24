В Саратове мужчина разобрал остановочный павильон

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-24T14:44:45+03:00

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Саратовцы заметили в Заводском районе города мужчину, который разбирает остановочный павильон автобуса №226.

Как считают очевидцы, некий мужчина снял с павильона у поворота на Комсомольский поселок крышу и грузит на свой автомобиль.

- Одни ломают, другие разворовывают. Сломали за три дня, — сообщила автор поста Анастасия Саратовская.

Она уточнила, что остановка была сделана из металла и на первый же день после установки ее успели покорежить, «как будто машина въехала». На следующий день исчезли боковые листы. А потом настала очередь крыши.

Ряд комментаторов считает, что мужчина мог забрать ее на ремонт

- На спине у него логотип организации, ну никак не имеющей отношение к обслуживанию остановок, — рассказала автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU