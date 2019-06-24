В Саратовской области убьют 1,2 тыс. кабанов
Их будут отстреливать до 1 октября
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До 1 октября в Саратовской области должны убить 1 244 кабана.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства области, это делается для регулирования численности животных в связи с угрозой распространения африканской чумы свиней.
Кабанов будут отстреливать вне зависимости от пола и возраста.
Примечательно, что приказ подписан 17 июня, а мероприятия по сокращению численности животных начались, согласно этому же документу, 10 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU