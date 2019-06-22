2019-06-22T22:05:31+03:00
Происшествия

В Саратовской области опрокинулись с рельсов два вагона поезда

ЧП произошло на станции Балаково
Екатерина Семенова
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Фото ГУ МЧС Саратовской областиФото ГУ МЧС Саратовской области
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Утром в Саратовской области сошли с рельс два вагона поезда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал дежурному поступил в 10:30.

Как оказалось, на сортировочно-отправочной линии станции Балаково два пустых вагона №39 и 40 сошли с рельсов, а после этого опрокинулись.

На место ЧП для аварийных работ были отправлены два спецпоезда со станций Ершов и Сенная.

Пострадавших или погибших в ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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