В Саратовской области опрокинулись с рельсов два вагона поезда
ЧП произошло на станции Балаково
Фото ГУ МЧС Саратовской области
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Утром в Саратовской области сошли с рельс два вагона поезда.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал дежурному поступил в 10:30.
Как оказалось, на сортировочно-отправочной линии станции Балаково два пустых вагона №39 и 40 сошли с рельсов, а после этого опрокинулись.
На место ЧП для аварийных работ были отправлены два спецпоезда со станций Ершов и Сенная.
Пострадавших или погибших в ЧП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU