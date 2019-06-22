В Жасминном двое рецидивистов избили мужчину ради еды
Они напали на него около железнодорожного переезда
Изменить размер текста:
В конце мая, 25 числа, в поселке Жасминный Ленинского района Саратова ограбили мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, около часа ночи двое неизвестных напали на 50-летнего гражданина около железнодорожного переезда поселка Жасминный.
Они избили человека и похитили продукты на 300 рублей, а также телефон. Общая сумма ущерба составила 4 128 рубля.
Полиции удалось впоследствии задержать подозреваемых – ими оказались ранее судимые за кражи, грабежи, разбой, угон мужчины 42 и 30-ти лет.
Во время обысков похищенное удалось найти и изъять. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU