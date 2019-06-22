В Жасминном двое рецидивистов избили мужчину ради еды

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-22T15:27:01+03:00

Они напали на него около железнодорожного переезда

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В конце мая, 25 числа, в поселке Жасминный Ленинского района Саратова ограбили мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, около часа ночи двое неизвестных напали на 50-летнего гражданина около железнодорожного переезда поселка Жасминный.

Они избили человека и похитили продукты на 300 рублей, а также телефон. Общая сумма ущерба составила 4 128 рубля.

Полиции удалось впоследствии задержать подозреваемых – ими оказались ранее судимые за кражи, грабежи, разбой, угон мужчины 42 и 30-ти лет.

Во время обысков похищенное удалось найти и изъять. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU