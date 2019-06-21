2019-06-21T14:06:36+03:00
Общество

На дороги вернулся автобус Саратов — Князевка

Маршрут переставал ходить из-за отсутствия перевозчика
Дарья Вострикова
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В Саратове вновь начал ходить автобус №7 стадион «Волга» — поселок Князевка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, до 8 апреля 2019 года транспортом заведовал АО «Межгородтранс» по временному свидетельству. В феврале был открыт конкурс перевозок по маршруту «семерки», однако он не состоялся из-за отсутствия заявок. Второй раз состязание прошло в марте, в ходе которого единственная заявка от бизнесмена была отклонена из-за отсутствия у него транспорта для перевозок.

В апреле конкурс прошел еще раз, но желающих так и не нашлось.

На официальном сайте администрации Саратова 25 апреля 2019 года размещено объявление о возможности выдачи временных свидетельств и карт маршрутов на автобусный маршрут №7 стадион «Волга» — поселок Князевка.

По результатам рассмотрения внесенного прокурором Саратова представления главой города приняты меры по устранению выявленных нарушений федерального законодательства.

Так, 17 июня в мэрию поступило заявление о желании стать перевозчиком от одного из предпринимателей. В этот же день он получил временное свидетельство.

За допущенные нарушения заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова привлечен к дисциплинарной ответственности.

В этот же день вновь объявили очередной открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по автобусному маршруту №7 Стадион «Волга» — поселок Князевка, срок окончания приема заявок 19 июля 2019 года.

Сейчас автобус вновь вернулся на саратовские дороги. Сельчане могут уехать в областной центр с 6:15 до 20:00, исключая перерыв с 13:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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