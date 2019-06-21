В Ртищевском районе пресекли незаконную торговлю саженцами
С реализации сняли более 400 партий саженцев
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В июне в Ртищевском районе госинспектор отдела семенного контроля и надзора за качеством зерна Управления Россельхознадзора провел рейд по рынку.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в ходе мероприятия были установлены два факта реализации более 400 партий продукции общим количеством более 3 тыс. штук.
Семенами торговали без документов.
На граждан составили протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU