В Ртищевском районе пресекли незаконную торговлю саженцами

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-21T13:13:10+03:00

С реализации сняли более 400 партий саженцев

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В июне в Ртищевском районе госинспектор отдела семенного контроля и надзора за качеством зерна Управления Россельхознадзора провел рейд по рынку.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в ходе мероприятия были установлены два факта реализации более 400 партий продукции общим количеством более 3 тыс. штук.

Семенами торговали без документов.

На граждан составили протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU