В Вольском районе сгорела самодельная машина и мусор

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-21T10:37:14+03:00

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В поселке Сенной Вольского района днем 20 июня горели автомобиль и мусор.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 15:51.

На место ЧП выезжали пятеро пожарных на двух единицах техники. Площадь возгорания превысила 500 кв. м.

Оказалось, что горело самодельное транспортное средство из-за неисправности механизма. После этого вспыхнул мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU