2019-06-21T09:19:58+03:00
Общество

Саратовской библиотеке имени Пушкина незаконно передали непригодное здание

После этого земельный участок продали за 15% от кадастровой стоимости
Екатерина Семенова
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В Саратове незаконно продали комплекс зданий на Горького, 68.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, это было выявлено в ходе проверки надзорным ведомством.

Оказалось, что комитет по управлению имуществом передал ГУК «Областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина» комплекс зданий на улице Горького, 68. При этом недвижимость заведомо непригодна для библиотечной деятельности.

- Это свидетельствует о формальном закреплении данных объектов в целях их незаконной реализации, — отметили в прокуратуре.

Следующим этапом схемы стало прекращение комитетом инвестполитики и общественных отношений права бессрочного пользования земельным участком под этим зданием.

После этого, 13 сентября 2017 года, библиотека заключила договор мены с ООО «Вега». А 7 ноября земельный участок был продан этой организации за 15% от кадастровой стоимости.

Арбитражный суд Саратовской области, а затем и Арбитражный суд Поволжского округа признали совершенные сделки недействительными. Также незаконными назвали все последствия этих договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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