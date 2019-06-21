В Саратове рецидивист попался на краже еды и шампуня в «Тау Галерее»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-21T08:42:10+03:00

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Вчера, 20 июня, в 16:40 в отдел полиции Ленинского района Саратова обратился 25-летний мужчина с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, неизвестный в 10:23 этого же дня украл из магазина «Тау Галерея» на 3-й Дачной продукты и шампунь, причинив ущерб на 1132,5 рубля.

По подозрению в краже задержан 34-летний рецидивист, который во всем признался. У него изъяли похищенное и возвратили под сохранную записку.

На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU