Саратовцам расскажут об опасностях зарубежного отдыха
Роспотребнадзор открыл горячую линию об инфекционной заболеваемости
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Роспотребнадзор по Саратовской области открывает горячую линию об опасности отдыха за рубежом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с 24 июня по 12 июля граждане смогут позвонить по номеру горячей линии 8-800-100-18-58 с 10 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 12:45).
Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы об инфекционной заболеваемости в мире, правилах безопасного отдыха и правах туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU