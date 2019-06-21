2019-06-21T08:44:55+03:00
Общество

Саратовцам расскажут об опасностях зарубежного отдыха

Роспотребнадзор открыл горячую линию об инфекционной заболеваемости
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор по Саратовской области открывает горячую линию об опасности отдыха за рубежом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с 24 июня по 12 июля граждане смогут позвонить по номеру горячей линии 8-800-100-18-58 с 10 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 12:45).

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы об инфекционной заболеваемости в мире, правилах безопасного отдыха и правах туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове множество улиц остались без воды до ночи
Пропавшая в Балакове Софья Шипилова найдена живой
Пунктуальный рецидивист из Базарного Карабулака ответит за кражу, оскорбления и наркотики
В саратовских школах будут искать наркоманов
Банк «Открытие» создал сервис «Бизнес с открытым сердцем» для социально ответственных предпринимателей
Жителя Калининска осудили за секс с ребенком
В Саратове угнали ВАЗ и сдали его на металлолом
Под Саратовом водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком
В Саратовской области отключат цифровое телевидение
Начальник ГИБДД Саратовской области ответит автомобилистам
В Балашове пенсионер организовал притон
Женщина за рулем «Калины» перевернулась на трассе под Марксом
Саратовской библиотеке имени Пушкина незаконно передали непригодное здание
Под Саратовом мужчина признался в краже скутера у односельчанина
В перевернувшемся Logan под Саратовом пострадали двое детей и взрослые
Из-за ремонта в центре Саратова перестали ходить троллейбусы
На 3-й Дачной в Саратове у женщины отобрали цепочку с кулоном
В Саратовской области обнаружили зараженную сливу
В Энгельсе женщина на Land Rover столкнулась с парнем на мопеде
Женщина в квартире в центре Саратова организовала притон
В Саратове рецидивист попался на краже еды и шампуня в «Тау Галерее»