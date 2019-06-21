Саратовцам расскажут об опасностях зарубежного отдыха

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-21T08:44:55+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области открывает горячую линию об опасности отдыха за рубежом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с 24 июня по 12 июля граждане смогут позвонить по номеру горячей линии 8-800-100-18-58 с 10 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 12:45).

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы об инфекционной заболеваемости в мире, правилах безопасного отдыха и правах туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU