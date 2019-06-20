Компания пьяных мужчин устроила драку на пожаре в Саратове
Их разнимали соседи
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В Саратове горит частный дом на улице Пристанская.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», огонь охватил коттедж №61.
По предварительной информации, пострадал один человек, его вывели из горящего дома пожарные. Предположительно, мужчина пьян.
Во время тушения огня произошел еще один инцидент – компания нетрезвых граждан начала драку. Пьяных пришлось разнимать местным жителям.
ИСТОЧНИК KP.RU