Саратовская спортсменка примет участие во II Европейских играх

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-20T14:58:46+03:00

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С 21 по 30 июня в Минске Республики Беларусь пройдут II Европейские игры.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревноваться за звание лучших будут более 4 тыс. спортсменов из 50 стран по 15 видам спорта в 23 дисциплинах.

В составе сборной России саратовская спортсменка Кира Степанова выйдет на старт в байдарке-двойке на дистанции 200 и 500 метров и в байдарке-четверке — 500 метров. Состязания пройдут с 25 по 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU