Саратовская спортсменка примет участие во II Европейских играх
Состязания пройдут в Минске
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С 21 по 30 июня в Минске Республики Беларусь пройдут II Европейские игры.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревноваться за звание лучших будут более 4 тыс. спортсменов из 50 стран по 15 видам спорта в 23 дисциплинах.
В составе сборной России саратовская спортсменка Кира Степанова выйдет на старт в байдарке-двойке на дистанции 200 и 500 метров и в байдарке-четверке — 500 метров. Состязания пройдут с 25 по 27 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU