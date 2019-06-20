Энгельсского чиновника-рецидивиста оштрафовали за незаконную выдачу паспортов
Он совершил преступления три года назад
Изменить размер текста:
Суд признал виновным бывшего начальника отдела УФМС России по Саратовской области в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина трижды незаконно выдавал иностранцам паспорта гражданина РФ с марта по июнь 2015 года.
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Саратовской области.
Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.
Ему назначили штраф в 100 тыс. рублей, а также отправили на год исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU