Энгельсского чиновника-рецидивиста оштрафовали за незаконную выдачу паспортов

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-20T14:23:48+03:00

Он совершил преступления три года назад

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Суд признал виновным бывшего начальника отдела УФМС России по Саратовской области в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, мужчина трижды незаконно выдавал иностранцам паспорта гражданина РФ с марта по июнь 2015 года.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Саратовской области.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину.

Ему назначили штраф в 100 тыс. рублей, а также отправили на год исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU