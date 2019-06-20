В Саратовской области женщина накопила 89 штрафов ГИБДД и собралась покинуть страну

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-20T14:21:49+03:00

Она оплатила долги после предупреждения приставов о запрете выезда

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В Саратовской области приставы пригрозили должнице невозможностью покинуть страну.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, жительница Хвалынского района задолжала 73 тыс. рублей по 89 штрафам ГИБДД.

При этом гражданка не спешила погашать долги добровольно. Приставы узнали, что женщина проживает в Москве, и по телефону пригрозили ей карательными мерами. В частности, ей могли запретить выезд за границу.

Так как неплательщица как раз собиралась отправиться на отдых, она погасила долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU