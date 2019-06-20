В Саратове отметят День молодежи на набережной Космонавтов
Состоится концерт
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В Саратове 27 июня в 18:00 на набережной Космонавтов пройдет концерт в честь Дня молодежи.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, для участия в празднике приглашаются исполнители и творческие коллективы. Для этого нужно позвонить организаторам по телефону 8-927-277-35-53.
На первом ярусе набережной у памятника Гагарину с 16:00 будут работать интерактивные площадки, на которых пройдут тематические лектории, мастер-классы по различным видам творчества, аквагрим и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU