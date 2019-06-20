2019-06-20T14:12:43+03:00
Происшествия

В Саратове осудили адвоката-мошенника

Он предлагал закрыть уголовное дело за 400 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор адвокату.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 32-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве.

Оказалось, что в ноябре 2018 года адвокат сказал своему клиенту, что поможет прекратить уголовное преследование в отношении него за 400 тыс. рублей. Из них половина предназначалась ему самому, для потерпевшей стороны и другим адвокатам. А еще 200 тыс. — сотруднику надзорного ведомства для прекращения уголовного дела.

При этом он заранее решил, что никому деньги отдавать не будет, а все оставит себе.

30 ноября при передаче всей суммы адвокат был задержан сотрудниками УФСБ. Операция прошла в квартире дома на улице Одесская.

Суд приговорил его к году принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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