В Саратове осудили адвоката-мошенника
В Саратове вынесен приговор адвокату.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 32-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве.
Оказалось, что в ноябре 2018 года адвокат сказал своему клиенту, что поможет прекратить уголовное преследование в отношении него за 400 тыс. рублей. Из них половина предназначалась ему самому, для потерпевшей стороны и другим адвокатам. А еще 200 тыс. — сотруднику надзорного ведомства для прекращения уголовного дела.
При этом он заранее решил, что никому деньги отдавать не будет, а все оставит себе.
30 ноября при передаче всей суммы адвокат был задержан сотрудниками УФСБ. Операция прошла в квартире дома на улице Одесская.
Суд приговорил его к году принудительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU