Велопутешественник намерен подружить школьников мира и приехать в Саратов
С сегодняшнего дня, 20 июня, велосипедист из Башкирии Антон Сазонов открыл очередной этап свой велоэкспедиции по маршруту Уфа — Лиссабон.
Антон планирует проехать по 11 странам, в числе которых Испания и Франция. Но едет он не просто так, а с доброй идеей — через рукописи российских школьников своим сверстникам в Европе рассказать о людях в России. Он везет несколько сотен писем от учеников, как рассказал Антон корреспонденту «КП-Саратов», — «написанных «олдскульно», от руки, на бумаге.
- Я закончу свое нынешнее путешествие в Лиссабоне, потому что дальше дороги нет — океан. После самолетом вернусь в Москву, — поведал велопутешественник.
По словам Антона, в прошлом году он доехал до острова Бали. Тогда водные преграды его не остановили, он воспользовался и авиаперевозками, и паромом. Ранее он путешествовал просто так, теперь взял на себя культурную миссию.
Вся экспедиция проходит на средства гранта президента РФ и под эгидой «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Ее областной координатор в Саратове Лариса Бережная пообещала путешественнику встречу с саратовскими школьниками во время каникул, а также новые письма из нашего города для межкультурного обмена.
ИСТОЧНИК KP.RU