2019-06-20T14:02:57+03:00
Общество

Велопутешественник намерен подружить школьников мира и приехать в Саратов

Антон Сазонов едет на велосипеде из Уфы в Лиссабон
Дарья Вострикова
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С сегодняшнего дня, 20 июня, велосипедист из Башкирии Антон Сазонов открыл очередной этап свой велоэкспедиции по маршруту УфаЛиссабон.

Антон планирует проехать по 11 странам, в числе которых Испания и Франция. Но едет он не просто так, а с доброй идеей — через рукописи российских школьников своим сверстникам в Европе рассказать о людях в России. Он везет несколько сотен писем от учеников, как рассказал Антон корреспонденту «КП-Саратов», — «написанных «олдскульно», от руки, на бумаге.

- Я закончу свое нынешнее путешествие в Лиссабоне, потому что дальше дороги нет — океан. После самолетом вернусь в Москву, — поведал велопутешественник.

По словам Антона, в прошлом году он доехал до острова Бали. Тогда водные преграды его не остановили, он воспользовался и авиаперевозками, и паромом. Ранее он путешествовал просто так, теперь взял на себя культурную миссию.

Вся экспедиция проходит на средства гранта президента РФ и под эгидой «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Ее областной координатор в Саратове Лариса Бережная пообещала путешественнику встречу с саратовскими школьниками во время каникул, а также новые письма из нашего города для межкультурного обмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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