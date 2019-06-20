2019-06-20T08:26:47+03:00
Происшествия

В Балакове безработная женщина украла в ТЦ кошелек

До этого случая гражданка не привлекалась к уголовной ответственности
Ольга Симонова
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В Балакове полиция вчера, 19 июня, нашла подозреваемую в краже, произошедшей в торговом центре.

- Заявление от потерпевшей, 50-летней женщины, поступило в 20:11 11 мая. Она рассказала, что с 11:00 до 11:30 кто-то в павильоне ТЦ на проспекте Героев украл кошелек, в котором были 3 тыс. рублей, документы и кредитная карта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 48-летнюю безработную и ранее не судимую гражданку. Ей выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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