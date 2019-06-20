Саратовцев в четверг ждет северный ветер

СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-20T06:08:18+03:00

Он подует при порывах до 14 м/с

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В Саратовской области сегодня, 20 июня, ожидается переменная облачность без осадков.

- Ветер северного направления подует со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура поднимется по области до +25…+30 градусов, а в Левобережье — до +34.

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ИСТОЧНИК KP.RU