Саратовцев в четверг ждет северный ветер
Он подует при порывах до 14 м/с
Саратовцев ждет северный ветерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Саратовской области сегодня, 20 июня, ожидается переменная облачность без осадков.
- Ветер северного направления подует со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Температура поднимется по области до +25…+30 градусов, а в Левобережье — до +34.
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ИСТОЧНИК KP.RU