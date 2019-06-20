2019-06-20T06:08:18+03:00
Общество

Саратовцев в четверг ждет северный ветер

Он подует при порывах до 14 м/с
Ольга Симонова
Поделиться:
Саратовцев ждет северный ветерСаратовцев ждет северный ветерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня, 20 июня, ожидается переменная облачность без осадков.

- Ветер северного направления подует со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура поднимется по области до +25…+30 градусов, а в Левобережье — до +34.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кумысной поляне нашли труп старика
В новом аэропорту Саратова будет базироваться авиакомпания «Победа»
Вместо автостоянки у «Словакии» могут разбить сквер и поставить памятник Петру I
Подготовлено техзадание на проектирование ветки скоростного трамвая в Саратове
Директор саратовской школы прокомментировала информацию об отказе выдавать аттестаты
В Школу молодых управленцев Саратова зачислили 100 человек
В Ленинском районе меняют водопроводное оборудование
Школа молодых управленцев в Саратове может стать базой подготовки конкурса «Лидеры России»
Тело утонувшего в Пугачевском районе рыбака плавало рядом с лодкой
Алексей Панин опубликовал кадры снятого в Саратове фильма
Панков: Новый закон даст возможность ЖСК участвовать в достройке проблемных домов
Радаев: Люди не должны испытывать перебои с получением лекарств
Объем поступлений на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс вырос в три раза
В Саратове пожарные тушили горящее изнутри дерево
На Танкистов велосипедист пострадал в столкновении с «Приорой»
Саратовская полиция опубликовала видеоподробности кражи на остановке
В Алгайском районе две пекарни выпекали некачественный хлеб
В Пугачевском районе утонул 65-летний мужчина
В Саратовской области ищут пропавшую Софью Шипилову
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
В Красноармейске прокуратура нашла сайты с казино и способами не платить за воду
Панков: Инициатива Володина поможет многодетным семьям решить проблемы с жильем
Рецидивист «заминировал» больницу Заводского района
В Энгельсе дачница закрыла забором проход к Волге
В Калининске горел магазин «Лазурный»