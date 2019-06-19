2019-06-19T17:02:09+03:00
Общество

В Школу молодых управленцев Саратова зачислили 100 человек

Треть выпускников прошлого года получила предложения о новой работе
Армен Осипян
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19 июня в музее «Россия — моя история» стартовало обучение второго набора Школы молодых управленцев.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в торжествах приняли участие 100 учеников набора 2019 года, которые были зачислены по итогам оценочных процедур.

Из прошлого набора 30 выпускников уже получили предложения о работе или продвижение в органах власти

- Вы никуда не уехали. Вы трудитесь на территории Саратовской области в совершенно разных отраслях, огромное вам спасибо. Самое главное, вы не стоите на месте, а вот как раз в рамках кадрового резерва ищете себя и продвижение по карьерной лестнице, — обратился к ним губернатор Валерий Радаев.

По словам главы региона, проект востребован и эффективен. Из 100 выпускников прошлого года, каждый третий получил новую работу, а каждый четвертый начал новый этап в своей карьере. О востребованности Школы говорит тот факт, что заметно выросло число кандидатов в новом году.

На церемонии прозвучало видеопоздравление от Павла Малкова, руководителя федеральной службы государственной статистики.

- Школа управленцев — это ступень, которая поможет подняться выше в своем развитии и получить новые компетенции, — уверен Малков.

С учениками Школы будут работать преподаватели трех вузов Саратова. После защиты своих проектов лучшие 15 учеников будут зачислены в резерв экономических наук, все остальные получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Кульминационным моментом стала торжественная передача символических ключей. Выпускники прошлого года передали их новобранцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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