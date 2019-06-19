Школа молодых управленцев в Саратове может стать базой подготовки конкурса «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-19T16:31:32+03:00

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Валерий Радаев выступил с идеей определить площадку ШМУ базой подготовки участников всероссийского конкурса «Лидеры России».

На встрече с выпускниками и участниками Школы молодых управленцев губернатор отметил в качестве важного момента преемственность, когда опыт управленцев со стажем передается новому поколению.

- Сейчас мы слышали выступления ректоров всех трех вузов, с нами поделились своими идеями вновь зачисленные в ШМУ, а также те, кто составил ее первый набор. В этом и есть преемственность, когда молодое поколение осваивает и преобразует опыт наставников, ориентируется на примеры тех, кто уже состоялся, сверяет часы с ровесниками. Согласитесь, именно из такого единения, из индивидуальных побед произрастает одна общая победа. А смысл ее всем нам очень близок — это процветающая страна, это лидерство области по ключевым социально-экономическим показателям, это комфорт и благосостояние людей, — подчеркнул глава региона.

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Губернатор выступил с идеей определить площадку ШМУ базой подготовки участников всероссийского конкурса «Лидеры России».

- Уверен, потенциальные лауреаты среди вас есть, — заявил глава региона, обращаясь к новым слушателям Школы.

ИСТОЧНИК KP.RU