Объем поступлений на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс вырос в три раза

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-19T15:28:20+03:00

С начала года на него поступило более 250 тыс. кубометров отходов

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С начала 2019 года объем поступлений коммунальных отходов на Балаковский мусороперерабатывающий комплекс превысил 250 тыс. кубометров. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года данные показатели увеличились в 3 раза.

Балаковский мусороперерабатывающий комплекс работает в единой коммунальной инфраструктуре с шестью районными мусороперегрузочными станциями. Благодаря вводу института Регоператора была обеспечена в полной мере эксплуатация и плановая загрузка концессионных объектов. На легальные и экологически безопасные обработку и захоронение стали поступать дополнительные объемы твердых коммунальных отходов.

- Сейчас мы выстраиваем новую современную отрасль по обращению с ТКО. Объемы, поступающие с районных МПС, с началом работы Регоператора увеличились в разы, с некоторых районов ранее мусор и вовсе не поступал. Мусороперегрузочные станции улучшают эколого-экономические показатели. Они являются логистическим «плечом», обеспечивающим прием, уменьшение объемов и транспортирование на мусороперерабатывающий комплекс. На примере их работы жители Саратовской области наглядно оценили пользу «зеленых» инвестиций с точки зрения экологического благополучия, приумножения природных ресурсов и улучшения состояние окружающей человека среды, — заявил директор регионального оператора Михаил Андреев.

Выстроенная АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура является неотъемлемой частью территориальной схемы Саратовской области. Ее соблюдение позволило обеспечить перенаправление на безопасное захоронение и обработку всего вновь образуемого объема коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU