В Саратове пожарные тушили горящее изнутри дерево
Оно загорелось из-за брошенного в дупло окурка [фото, видео]
У консерватории горело деревоФото: Александр Уриевский
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В Саратове пожарные тушили дерево возле консерватории.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», многолетнее дерево загорелось изнутри из-за брошенного в дупло окурка.
- Такое в Саратове происходит не в первый раз, — пояснил оказавшийся поблизости директор театра оперы и балета Алексей Комаров.
В Саратове пожарные тушили горящее дерево.
На место прибыли пожарные, которые ломами пробили отверстие и пустили воду, чтобы она прошла по всему стволу и затушила трухлявую сердцевину.
Ствол пришлось пробивать ломомФото: Александр Уриевский
ИСТОЧНИК KP.RU