В Саратове пожарные тушили горящее изнутри дерево

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-19T15:16:16+03:00

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В Саратове пожарные тушили дерево возле консерватории.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», многолетнее дерево загорелось изнутри из-за брошенного в дупло окурка.

- Такое в Саратове происходит не в первый раз, — пояснил оказавшийся поблизости директор театра оперы и балета Алексей Комаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/715503" frameborder="0"></iframe> В Саратове пожарные тушили горящее дерево.

На место прибыли пожарные, которые ломами пробили отверстие и пустили воду, чтобы она прошла по всему стволу и затушила трухлявую сердцевину.

Ствол пришлось пробивать ломомФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU