2019-06-19T15:16:16+03:00
Происшествия

В Саратове пожарные тушили горящее изнутри дерево

Оно загорелось из-за брошенного в дупло окурка [фото, видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
У консерватории горело деревоУ консерватории горело деревоФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В Саратове пожарные тушили дерево возле консерватории.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», многолетнее дерево загорелось изнутри из-за брошенного в дупло окурка.

- Такое в Саратове происходит не в первый раз, — пояснил оказавшийся поблизости директор театра оперы и балета Алексей Комаров.

В Саратове пожарные тушили горящее дерево.

На место прибыли пожарные, которые ломами пробили отверстие и пустили воду, чтобы она прошла по всему стволу и затушила трухлявую сердцевину.

Ствол пришлось пробивать ломом Фото: Александр Уриевский

Ствол пришлось пробивать ломомФото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24