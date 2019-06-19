2019-06-19T14:34:07+03:00
Общество

В Саратовской области ищут пропавшую Софью Шипилову

Местонахождение 46-летней женщины неизвестно с 17 июня
Ольга Симонова
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В Балакове Саратовской области ищут 46-летнюю Софью Шипилову.

- Женщина пропала 17 июня 2019 года, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры опубликовали приметы женщины: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-рыжие и короткие, глаза карие.

Во что была одета пропавшая — неизвестно.

Если у вас имеется информация о местонахождении Софьи Шипиловой, просьба позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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