В Саратовской области ищут пропавшую Софью Шипилову
Местонахождение 46-летней женщины неизвестно с 17 июня
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В Балакове Саратовской области ищут 46-летнюю Софью Шипилову.
- Женщина пропала 17 июня 2019 года, — выяснила «КП-Саратов» в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры опубликовали приметы женщины: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-рыжие и короткие, глаза карие.
Во что была одета пропавшая — неизвестно.
Если у вас имеется информация о местонахождении Софьи Шипиловой, просьба позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU