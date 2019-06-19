Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-19T14:25:13+03:00

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«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании Ericsson.

На конкурс было представлено свыше 1,8 тыс. работ, посвященных инновационным разработкам и технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Самыми активными традиционно оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (660 материалов) и «ТВ и радио» (478 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 449 статей, в «Социальные медиа» — 131 публикация. В спецноминации «5G — платформа новых возможностей» от партнера конкурса компании Ericsson журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» — 88.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали: редактор отдела телекоммуникаций РБК Анна Балашова, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» Татьяна Белякова, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития» ТАСС Екатерина Казаченко, руководитель контент-студии Habr.com Антон Поляков, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru Сергей Барышников, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Лада Четина, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Татьяна Оберемова, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина, директор блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

- Инновационные технологические решения в регионах зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы «Цифровая экономика», — сказала Екатерина Казаченко, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития» ТАСС.

В церемонии награждения в Москве приняли участие более 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и двух спецноминациях.

- В этом году конкурс оказался на пике популярности, собрав без малого две тысячи работ. Наш творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на основе 5G и биометрии, индустриального интернета и интернета вещей. И наши участники — в авангарде продвижения инноваций в России. Лучшие из них получили сегодня признание профессионального сообщества и экспертов в области журналистики. Это больше чем победа. От души поздравляю победителей и желаю им новых творческих успехов, — сказала директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

Печатная пресса

1 место — Анна Лапина, «Не стоит «смотреть на котиков». На Урале выросло количество кибератак», Коммерсантъ-Урал, Екатеринбург;

2 место — Наталья Афанасьева, «Долгая дорога к цифре», журнал «IT-News», Чебоксары;

3 место — Полина Огородникова, «Угадай мелодию... птиц», газета «Вечерний Петербург».

Радио и телевидение

1 место — Алина Файзулдаева, «Киборги среди нас», телеканал «Москва 24»;

2 место — Ирина Локтева, «Как подготовиться к работе, которой еще не существует?!», студия «Алиен», Казань;

3 место — Патимат Бурзиева, «Дагестанский пастух Абдурахман Кадинаев стал популярным блогером», РГВК «Дагестан», Махачкала.

Интернет-СМИ

1 место — Диана Авакян, «В нынешней парадигме деревня умирает»: аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику», ИА «Татар-информ», Казань;

2 место — Надежда Колосова, «На Ставрополье в июне начнут испытывать биопротезы, созданные по собственной технологии», ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», Ставрополь;

3 место — Ирина Бочарова, «Цифровые офицеры в Рязани – кто и зачем?», РИА «7 новостей», Рязань.

Социальные медиа

1 место — Ирина Коткина, «В нашем чуме поселился замечательный SenSat», неофициальный блог НАО «ЧУМотека», Нарьян-Мар;

2 место — Ольга Иванова (Дарган), «Вся правда о дистанционном образовании детей-инвалидов», Les.Media, Ставрополь;

3 место — Евгений Ващенко, «Есть оптика на Курилы», портал Zeka.Su, Владивосток.

Победителем в спецноминации Ericsson «5G — платформа новых возможностей» стал сюжет Наталии Чертковой (филиал ВГТРК ГТРК «Томск») «Гигабиты информации с помощью света для 5G и интернета-вещей».

- СМИ дают людям знания обо всем происходящем в мире высоких технологий и помогают понять, какие преимущества можно получить от использования новых услуг. Выступая партнером конкурса в этом году, компания Ericsson учредила свою специальную номинацию под названием «5G — платформа новых возможностей», чтобы отметить вклад журналистов в распространение информации о технологиях связи нового поколения. Мы создаем передовые продукты и решения в области 5G и стремимся максимально раскрыть потенциал будущих сетей, которые будут играть важнейшую роль в жизни людей, развитии всех отраслей и общества в целом, — подчеркнул президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

Победителем спецноминации «Ростелекома» «Биометрия — путь к цифровой идентичности» стала публикация Ирины Силантьевой (РБК «Краснодар») «Банк без офисов: как на Кубани запускают систему удаленной идентификации».

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU