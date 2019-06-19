2019-06-19T14:11:04+03:00
Общество

В Красноармейске прокуратура нашла сайты с казино и способами не платить за воду

Суд признал информацию запрещенной
Ольга Симонова
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В Красноармейске Саратовской области прокуратура нашла в интернете восемь сайтов с запрещенной информацией.

- На четырех ресурсах посетителям предлагали сыграть в онлайн-казино: рулетки, автоматы, видеопокер. Зарегистрироваться там мог любой, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе.

Также правоохранители нашли сайты, на которых была информация, как использовать магниты, чтобы остановить счетчики воды и тем самым не платить за нее.

Во всех этих случаях подобные данные были незаконны, так как запрещено играть в азартные игры и устанавливать устройства, останавливающие работы приборов учета.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы информацию запретили распространять. Фемида удовлетворила требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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