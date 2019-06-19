2019-06-19T10:31:39+03:00
Происшествия

В магазине на Челюскинцев девушка украла телефон за 18,8 тыс. рублей

Злоумышленница уже привлекалась по аналогичной статье
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 18 июня, нашла подозреваемую в краже, произошедшей днем ранее.

- В отдел в 21:58 17 июня обратилась 43-летняя женщина и рассказала, что в 21:20 – 21:30 у нее в сетевом магазине на улице Челюскинцев кто-то украл телефон Samsung за 18,8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила уголовное дело и нашла 26-летнюю девушку с похищенным мобильником. Дама уже ранее была судима по аналогичной статье.

Телефон у нее изъяли и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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