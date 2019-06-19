2019-06-19T09:39:24+03:00
Происшествия

Жительница Саратова вышла замуж за азербайджанца ради денег

Суд аннулировал их брак
Екатерина Семенова
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В Саратове суд аннулировал брак местной жительницы и гражданина Азербайджана.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ячейка общества была зарегистрирована 31 октября 2018 в ЗАГСе Фрунзенского района.

В ходе проверки выяснилось, что женщина познакомилась с будущим мужем в сентябре того же года. Мужчина предложил ей фиктивно пожениться за вознаграждение, что позволило бы ему получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое требование о признании брака недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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