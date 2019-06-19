Жительница Саратова вышла замуж за азербайджанца ради денег
Суд аннулировал их брак
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В Саратове суд аннулировал брак местной жительницы и гражданина Азербайджана.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ячейка общества была зарегистрирована 31 октября 2018 в ЗАГСе Фрунзенского района.
В ходе проверки выяснилось, что женщина познакомилась с будущим мужем в сентябре того же года. Мужчина предложил ей фиктивно пожениться за вознаграждение, что позволило бы ему получить гражданство РФ по упрощенной схеме.
В связи с этим прокуратура направила в суд исковое требование о признании брака недействительным.
ИСТОЧНИК KP.RU